07/05/2022 KL. 15:30

Professor om minkrapport: »Det er meget svært at bruge den til noget som helst konkret«

Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på SDU, ser så mange usikkerheder i en ny risikovurdering, at han finder det for risikofyldt at genåbne minkerhvervet.