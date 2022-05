Ambassadør efter krænkelse: Rusland truer ikke Danmark

Flere af de danske militæreksperter peger på, at spionflyets smuttur nok skulle sende et budskab: At danskerne ikke skal føle sig for sikre.

Omvendt mener oberst Søren W. Andersen fra Flyverkommandoen i Forsvaret, at det godt kan lade sig gøre at tage fejl.

- Den russiske pilot har kun navigationen i cockpittet at styre efter, så det kan godt være, at han - eller hun - er uenig i, at flyet har været i vores luftrum, siger obersten til Kristeligt Dagblad.

Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at episoden vil blive undersøgt grundigt, men at Rusland ikke har fået udleveret alle data fra dansk side.

Og selv om han afviser, at Rusland er en trussel, er han kritisk over for Danmark: