Statsministeren lovede i tale flere våben til Ukraine

Til arrangementet onsdag aften i Aarhus og København er flere hundrede mødt op for at overvære blandt andet talerne fra den danske statsminister og den ukrainske præsident.

Flere har undervejs tændt fakler, som lyser op i mørket.

I forbindelse med 4. maj er der tradition for at tænde lys rundt om i de danske hjem. Det sker for at markere befrielsen, da det under den tyske besættelse ikke var tilladt at bruge lys i vinduerne.