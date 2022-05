Minister: Danmark er klar, hvis Rusland lukker for gassen

- Vi har i noget tid været tvunget til at skulle forberede, hvad der sker, hvis gassen bliver lukket. Enten som følge af at Putin lukker for tilførslen, eller hvis vi EU som del af sanktionerne lukker for at købe gas. Derfor er nødplanerne på plads, siger Dan Jørgensen.

Mødet for energiministrene kommer, forud for at EU-Kommissionen i denne uge ventes at præsenterer et udspil til en sjette sanktionspakke.

Den næste sanktionspakke ventes at indeholde forslag om at udfase import af russisk olie ved udgangen af i år.