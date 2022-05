Kaare Dybvad Bek har fået de afgørende visitkort for at kunne fuldende forhandlingerne med det østafrikanske land Rwanda om et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa.

Det fortæller Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten, efter at han mandag overdrog Udlændinge- og Integrationsministeriet til sin partifælle.