Forbudt siden 2020

Forbuddet mod minkavl blev indført i december 2020. Det skete, efter at regeringen den 4. november samme år havde krævet alle mink aflivet, fordi man var bekymret for, at en hastig smittespredning med coronavirus blandt mink kunne udvikle virusmutationer, der ville være modstandsdygtige over for coronavaccinerne.

Den 14. juni 2021 skrev SSI i en risikovurdering, »at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse«.

I september fik Folketingets partier en mundtlig redegørelse fra SSI. Her stod seruminstituttet fast på risikovurderingen fra forsommeren, og det førte til, at regeringen sammen med dens støttepartier valgte at forlænge forbuddet mod minkavl til at gælde hele 2022 med.