Mattias Tesfaye bliver Danmarks nye justitsminister. Han vil senere i dag blive udnævnt, skriver Statsministeriet på sin hjemmeside.

Udmeldingen kommer efter, at den nuværende justitsminister Nick Hækkerup sent i går aftes meldte ud, at han forlader justitsministeriet og dansk politik for at overtage roret som direktør hos Bryggeriforeningen.

»I mere end 20 år har jeg lavet politik på fuld tid, som borgmester, folketingsmedlem og minister, og tiden er kommet til at gøre min indflydelse gældende på nye måder og skabe nye resultater uden for politik,« skrev Nick Hækkerup på sin Facebookprofil i går aftes.

Nick Hækkerup blev valgt ind i Folketinget i 2007, og han har gennem sin tid ledet ministerierne Sundhed- og Forebyggelse, Handels- og Europaministeriet og Forsvarsministeriet.

I 2019 udråbte Mette Frederiksen Hækkerup til Justitsminister. Samme ministerpost hun selv bestred i perioden 2011 - 2014.