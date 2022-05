Overblik: 10 sager i Hækkerups justitsministertid

I slutningen af april underskrev Hækkerup en traktat om, at Danmark kan leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Det er planen, at kriminelle, som udvises af Danmark, skal afsone i Kosovo i stedet for på dansk jord.

Bandepakke:

I februar bebudede Hækkerup en ny bandepakke, der skal forhandles på plads i foråret.

FE-sagen:

I december blev den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen anholdt og sigtet for at have lækket oplysninger. Senere blev også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sigtet for læk.