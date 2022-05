EL-leder til Mette Frederiksen om ligeløn: Du har ikke lyttet

- Ellemann og Pape taler om velfærden i bløde, rare og venlige vendinger. Men ved I hvad? De er ikke velfærdens, de fattigstes eller arbejdernes ven, siger Mai Villadsen.

Hun opfordrer vælgerne til at holde sig ”langt væk fra blå bloks cirkus”, hvis ”I har vores velfærd kær”.

I forbindelse med 1. maj har Enhedslisten også præsenteret et udspil, der skal sikre flere ansatte i den offentlige velfærdssektor og gøre det til et mere attraktivt sted at arbejde.

- Vi kan se, at offentligt ansatte desværre forsvinder fra vores velfærd. Og noget af det, de siger, er desværre, at det handler både om lønnen og arbejdsvilkårene, siger Mai Villadsen til TV 2.

Enhedslisten vil afsætte fem milliarder kroner årligt til en lavt- og ligelønspulje, mens 1,3 milliarder skal gå til at hæve kvaliteten på velfærdsuddannelser. Det skal blandt andet finansieres ved en ekstra selskabsskat for de virksomheder, der tjener mest.