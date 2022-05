I en kommentar til et andet opslag skriver hun derudover, at hun »er både vælger, kandidat og repræsentant for Enhedslisten og er rystet i min grundvold.«

Jeanne Toxværd er dog langtfra den eneste, der har stemplet ind i debatten og ytret sin utilfredshed med Enhedslistens nyopfundne pronomen. Flere hundrede andre har budt ind med finurlige ordspil og spidse kommentarer.

Lone Degn, der er talsperson for Aarhus-bestyrelsen på tværs af de fire lokalforeninger udtaler til Politiken, at det er »muligt at det ikke er den bedste betegnelse der blev anvendt i den konkrete sag. Men vi vil gerne ændre nogle af de strukturer, der er i samfundet. Det er vigtigt for os at give kvinder og andre kønsundertrykte grupper noget mere rum.«