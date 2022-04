Enhedslisten vil afsætte milliarder til velfærdsjobs

Først og fremmest vil partiet sætte fem milliarder kroner af til en lavt- og ligelønspulje til de næste overenskomstforhandling.

Samtidig vil partiet gøre det mere attraktivt at tage en velfærdsuddannelse, og så vil man forbedre arbejdsvilkårene, så flere vil blive længere i deres fag.

- Udspillet er først og fremmest et opråb for at gøre noget ved den ligelønsproblematik, vi står med.

- Medarbejderne flygter ud af det offentlige, og færre og færre søger ind på de store velfærdsuddannelser. Det er et alvorligt problem, som betyder, at hele velfærdssamfundets fremtid er på spil, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til partiets hjemmeside.