Regeringen: Alle ukrainske børn skal kunne gå til noget

Alle ukrainske børn, som er flygtet til Danmark, skal have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet.

Det siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

- Fordi de er her i den underlige situation, hvor frygt og krig stadig fylder, selv om de nu er her i fred, og de ikke behøver at være bange, så har vi brug for at få noget normalitet ind i deres hverdag, siger ministeren.