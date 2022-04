Fagbevægelsen foreslår ny kontrol af arbejdsmarkedet

Fagbevægelsens Hovedorganisation ser et behov for, at kontrollen med det danske arbejdsmarked bliver samlet i en central enhed.

Det skriver Politiken.

Organisationen mener ikke, at kontrollen fungerer effektivt nok, når den er spredt ud på forskellige offentlige myndigheder.

- Når vi kigger på den myndighedsindsats, der er i dag, så er den slet ikke god nok, uddyber formand Lizette Risgaard over for Ritzau.