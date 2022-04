Venstre vil hæve fradrag og sænke energiudgift for at modstå prishop

Et parti, der også har været til forhandlingsmøde med finansminister Nicolai Wammen (S) torsdag aften, er De Konservative.

Her fremlagde politisk ordfører Mette Abildgaard (K) ligeledes et ønske om, at borgere i Danmark skal have flere penge mellem hænderne til at klare de stigende priser. Blandt andet ved at hæve beskæftigelsesfradraget.

- For os er det afgørende, at hvis vi skal gå ind og hjælpe, skal det være dem, der har mindst mulighed for at ændre deres egen situation.

- Det kan være de mest udsatte pensionister, som ikke lige har mulighed for at tage en ekstra vagt eller et ekstra job. Der er vores studerende altså utroligt ressourcestærke som gruppe og har mulighed for at gå ud og tage ekstra arbejde, siger Mette Abildgaard, med henvisning til at røde partier har foreslået, at studerende skal have del i støtten.