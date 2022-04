18 nye uddannelser på vej uden for de store byer

- Jeg synes, at det er en bekræftelse af, at det vi gerne har villet fra det politiske flertal i Folketinget og fra regeringens side, det tager vi et godt skridt henimod med de her nye uddannelser, siger Jesper Petersen.

I juni sidste år indgik regeringen sammen med Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne en aftale om rammerne for udflytningen af uddannelser.

Her blev partierne enige om at øge grundtilskuddet til uddannelser uden for byerne fra to til fire millioner kroner. Samtidig vil uddannelsesstederne uden for de fire største byer få flere penge per studerende.