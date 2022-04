Forskere: Rwanda-plan redder ingen fra menneskesmugling

Men den tese holder ifølge forskere på området ikke.

Hans Lucht, der forsker i udokumenteret migration fra Afrika til Europa på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), siger, at det er et ”yderst tvivlsomt rationale”.

- Der er efter min vurdering ikke noget, der tyder på, at det vil medføre et fald i antallet af irregulære migranter på Middelhavet.

Tværtimod kan det have den modsatte effekt og give endnu mere arbejde for menneskesmuglerne, hvis man ”sætter en ny karrusel af migration i gang” ved at sende folk til Rwanda, mener han.