Gammelt krav til statsborgerskab kan stadig ikke tjekkes

Det problem er blevet overdraget til den nuværende udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S).

- Det er naturligvis ærgerligt, at der fortsat ikke er fundet en løsning. Det understreger, at det er en kompliceret opgave. Men jeg kan love, at hverken jeg eller ministeriet har givet op, og at der stadig arbejdes på sagen, siger han i en skriftlig kommentar til Politiken.

Foruden hans ministerium har også Justitsministeriet og Rigspolitiet set på opgaven, som bliver ved med at give hovedbrud. Og i mellemtiden er en ny stramning kommet til.

Enhver fængselsstraf - betinget eller ubetinget - skal kunne udelukke en fra at få statsborgerskab.

Tesfaye har tidligere i år ifølge avisen sagt, at ”vi nærmer os”. Han har dog ikke givet nogen tidsramme for, hvornår han forventer at være i mål.