Politiker i Nyborg trækker sig efter sag om nøgenbilleder

I et opslag på Facebook skriver han ifølge TV2 Fyn, at han har skrevet til borgmesteren, hvor han beder om at få lov til at trække sig.

Han omtaler det, han har gjort, som sit livs fejltagelse.

- Jeg er så ubeskriveligt flov og skamfuld over mine handlinger. Jeg ved, at jeg med mine handlinger har skuffet og svigtet manges tillid til mig, og at det vil tage tid at vinde den tilbage, skriver Jesper Nielsen ifølge TV2 Fyn.

Den afgående byrådspolitiker stillede første gang op til kommunalvalget i 2005, og her blev han valgt ind. Han sad frem til 2013, men blev ved valget i 2017 igen valgt og har siden dengang kunnet kalde byrådet i Nyborg Kommune for sin arbejdsplads.

Jesper Nielsen stopper onsdag i den socialdemokratiske byrådsgruppe med øjeblikkelig virkning. Det fremgår ikke, om det også gælder hans rolle i byrådet generelt.