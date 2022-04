Wammen: Vi kan ikke kompensere alle for prisen på Putins krig

- Samtidig er det vigtigt at sige, at vi kommer ikke til at kunne kompensere danskerne for det smæk, der desværre følger med Putins krig. Det kommer til at kunne mærkes af alle, siger Wammen.

Hjælpen skal være ”målrettet og ansvarlig”, lyder finansministerens udlægning.

Regeringen har foreslået, at pensionister, som modtager ældrechecken, får yderligere 5000 kroner skattefrit. I form af en engangscheck.

Desuden vil regeringen øge hjælpen til borgere, som pendler i bil til og fra arbejde med et øget kørselsfradrag. Det er ikke noget konkret udspil endnu.