Særlov har givet ophold til 18 ikke-ukrainske statsborgere

Spørgsmålet er stillet af De Konservatives Markus Knuth, som til det sidste kæmpede for, at særloven ikke skulle omfatte de personer fra blandt andet Afghanistan og Syren, som Ukraine selv har givet asyl.

Loven gør det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

Efter at aftalen blev indgået, kom Knuth til tasterne. Han delte et opslag på Twitter med foto af FN’s liste over, hvor mange asylansøgere der er registreret i Ukraine.

- Vi vil selvfølgelig hjælpe alle ukrainere. Men vi siger nej til at invitere 2300 afghanere og syrere mv. med asyl i Ukraine samt potentielt op til +10.000 mere fra Mellemøsten, skrev han.