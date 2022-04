Det er ikke en del af aftalen, som den er nu. Men ministeren lægger ikke skjul på, at han gerne ser, at regningen ender hos de udvisningsdømte.

- Som udgangspunkt vil vi helst have, at de udvisningsdømte, der jo har begået kriminalitet i Danmark og ikke har noget at gøre i Danmark, selv skal betale for det, men det er noget af det, vi skal have til at falde på plads med det praktiske, siger Nick Hækkerup.

Traktaten, der også er underskrevet af den kosovoske justitsminister, Albulena Haxhiu, er en udmøntning af en hensigtserklæring, som Kosovo og Danmark underskrev i december sidste år.

Den skal endeligt godkendes af Folketinget samt af parlamentet i Kosovo. Men justitsministeren forventer ikke problemer med det.