Eksperter tvivler på monitorering af asylansøgere i Rwanda

Den danske regering kritiseres for at gamble med sikkerheden for de asylansøgere og migranter, der efter planen skal sendes til Rwanda.

Det skriver Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser ved at indføre en såkaldt monitoreringsmekanisme i Rwanda, hvis det lykkes at etablere et asylcenter i det centralafrikanske land.