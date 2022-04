At få de to nordiske nabolande med i Nato vil være en »væsentlig styrkelse af Vesten«, mener hun.

»I det hele taget synes jeg, at vi alle i vores vestlige alliance – som er den eneste garant, verden har imod Putin – at vi hver især gør, hvad vi kan for at styrke vesten,« sagde Mette Frederiksen.

Målinger i både Sverige og Finland foretaget efter Ruslands invasion af Ukraine har vist flertal i befolkningerne for at blive medlem, noget man ikke har set tidligere.