V kritiserer gymnasieaftale - Mette Frederiksen kalder det en frihedskamp

Mette Frederiksen forsvarer aftalen med, at hun ikke ønsker at unge med indvandrerbaggrund ender med at gå på de samme få gymnasier.

- Jeg ved godt, at risikoen for social kontrol stiger i forhold til, hvor mange med de samme rødder, der går på den samme skole. Det er det, jeg forsøger at gøre noget ved, siger statsministeren.

Jakob Ellemann-Jensen synes ikke, at det er det bedste værktøj at bruge.

- Jeg ønsker ikke, at problemerne skal smøres ud på alle. Og jeg synes, at vi skal vise de unge mennesker, som står og skal vælge gymnasium nu og til næste år, tillid.

- Det er en generation, som har lidt rigeligt. Også under corona, siger Venstre-formanden.