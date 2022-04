Minister til biskopper: Forkert at kalde Rwanda-plan for ukristen

- Omkring 80 millioner mennesker er på flugt. Vi har et ansvar for at hjælpe, og det gør vi, men er det så kun næstekærligt, hvis vi fra dansk side hjælper dem alle? På dansk jord? Det mener jeg simpelthen ikke.

Kritikken kom onsdag i Jyllands-Posten fra biskopperne i Lolland-Falster, Viborg, Roskilde, København og Ribe.

- Det handler om, om vi vil se vores næste som medmenneske. Ser vi mennesket over for os, så hjælper vi i stedet for at deportere det til et andet sted, sagde biskop i Viborg, Henrik Stubkjær, til avisen.