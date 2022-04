Samtidig vil de borgerlige partier i Folketinget kræve bredere skattelettelser – eksempelvis en lempelse af energiafgifterne. Men det tvivler analytikeren på, at regeringen vil gå med til netop pga. førnævnte frygt for, at man puster yderligere til inflationen.

Niels Th. Dahl vurderer dog, at regeringen nok skal få forhandlet et flertal på plads for hjælpepakken, ligesom det skete med varmechecken i marts.

Tror ikke på valgflæsk

Med et folketingsvalg inden for de næste 13 måneder kunne man få den tanke, at regeringen uddeler valgguf til nogle af kernevælgerne .

Men det tror Niels Th. Dahl tror dog ikke er forklaringen:

»Som socialdemokratisk statsminister er Mette Frederiksen nødt til at reagere, når udsatte grupper som de fattigste pensionister har det skidt. Grupperne, der står til at få en check, er så forholdsvis små, at det er svært at se som et stort valgkamps-stunt, og der er ikke noget, der tyder på, at valget er lige om hjørnet,« siger han.

Folketingsvalget skal senest afholdes den 5. juni 2023.