Røde partier vil kompensere ledige og unge og familier for prishop

- Det bliver dyrere at gå ned og købe brød, mælk og kaffe, og derfor skal de fattigste pensionister selvfølgelig have en håndsrækning. Jeg er også bekymret for andre grupper.

- Det er oplagt at hjælpe dem, som ikke kan arbejde mere, men som er på en overførsel som pension, førtidspension eller kontanthjælp, hvor vi jo kan se, at niveauerne ikke bliver reguleret efter pris- og lønudviklingen, siger hun til Ritzau.

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, siger til DR, at blandt andet også SU-modtagere bør kompenseres med en check på 2000 kroner.