Bødskov før Ukraine-møde: Vesten skal stå sammen mod Putin

I sidste uge meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark øger sit bidrag til militært udstyr og våben til Ukraine med 600 millioner kroner. Det sagde Frederiksen (S) på et pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv. Det samlede danske våbenbidrag kommer dermed op på over en milliard kroner.