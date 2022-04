Vanopslaghs krav til Ellemann og Pape: Skatten skal ned

- Men vi må ikke gå hen og blive decideret bange for vores egen skygge. Derfor skal vi ikke længere være bange for at sige, at hvis man vil tælle Liberal Alliances mandater med til sit flertal - og det er der jo heldigvis flere, der drømmer om - så kan man ikke slippe afsted med hvad som helst, siger Vanopslagh.

LA vil ikke støtte en statsminister, der vil være det for enhver pris, siger Vanopslagh med slet skjult hentydning til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han sagde engang, at han ikke vil være statsminister for enhver pris.

- Så kære statsministerkandidater derude. Jeg ved, at I ser med. Spids blyanten og lyt godt efter. Hvis I skal have Liberal Alliances støtte til en blå regering, så skal det kunne ses på politikken.