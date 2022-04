LA-leder: Kampvogne er vigtigere end flere offentligt ansatte

- Det skal være slut med at nasse på USA’s vilje til at forsvare os - og det skal være slut med, at vi byder de mennesker, som er villige til at sætte sig selv på spil for at passe på vores land, at de skal klare sig med krummer fra velfærdsstatens overdådige bord.

I partiets nye 2035-plan er der blandt andet afsat penge til at løfte det danske forsvar til to procent af bruttonationalproduktet.

Alex Vanopslagh siger videre, at ukrainere kæmper for liberale idealer i krigen mod Rusland.

- De ofrer sig for deres landsmænds frihed og for muligheden for at kunne blive et liberalt demokrati.