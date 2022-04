Vanopslagh: LA skal være kendt for andet end skattelettelser

Alex Vanopslagh så det spæde Liberal Alliance som et parti, der var ”lidt smart i en fart”. Et parti for iværksættere.

Men er det så meningen, at Liberal Alliance skal være mere relaterbart for en bredere skare under Alex Vanopslaghs vinger?

- Det er lidt et tveægget sværd. Ikke hvis præmissen er, at vi skal ligne de andre partier. Men jeg synes, det vil være ærgerligt og forkert, hvis folk har en opfattelse af, at man skal være topskatteyder eller iværksætter for at stemme på Liberal Alliance.

I sidste uge annoncerede partiet en stor klimaplan. Og også velfærd fylder mere hos Liberal Alliance nu, erklærer den politiske leder.

- For mig er den vigtigste opgave politisk de kommende år ikke bare at skaffe mere arbejdskraft, øge arbejdsudbuddet og sikre velstand, men det er også at få indrettet et velfærdssamfund på borgernes præmisser og ikke systemets præmisser.