Socialdemokratisk ordfører vil stoppe i Folketinget

- Og på den anden side har jeg nu siddet i Folketinget i små 15 år, så derfor synes jeg også, at det kunne være spændende at lave noget anderledes end at være politiker, skriver hun.

Hun melder sin afgang nu, fordi hendes kreds har repræsentantskabsmøde den 25. april, uddyber hun.

Så kan medlemmerne finde en ny kandidat, inden der er folketingsvalg, som skal afholdes senest den 4. juni 2023.

Julie Skovsby er valgt i Assenskredsen på Fyn.

Den afgående politiker ved ikke, hvad hun skal lave, når hun træder ud af Folketinget.