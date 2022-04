Mette Frederiksen efter besøg i Kyiv: Putin efterlader sig et spor af ødelæggelse og død

Hun er den første skandinaviske leder til at besøge Ukraine efter krigens begyndelse.

Statsministeren udtalte desuden, at Danmark foruden våben fremover vil hjælpe Ukraine med minerydning og selve genopbygningen af landet.

På Facebook beskriver hun situationen i Ukraine som meningsløs.

- For to måneder siden levede millioner af ukrainske familier et helt almindeligt liv. Som du og jeg. Nu er manden i uniform, og mange kvinder og børn er sendt på flugt.

- Det ukrainske folks lidelser må aldrig blive hverdag for os andre. I dag har jeg lovet mere hjælp militært. Og mere hjælp humanitært. Men behovet vil være der i lang tid.

- Krigen på vores eget kontinent er og bliver en fælles sag. Og jeg er stolt over, hvor meget vi danskere hjælper. Tak for det, skriver Frederiksen.