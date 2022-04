Regeringen holder tæt og vil ikke fortælle, hvilke våben Ukraine får

Tidligere torsdag annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark sender yderligere våbenhjælp til Ukraine på en værdi af 600 millioner kroner. Dermed er Danmarks samlede våbenbidrag indtil videre på over én milliard kroner.

Forsvarsministeren holder sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) pressemøde på kasernen i Slagelse for at markere, at Folketinget torsdag har stemt for et øget militært bidrag til Nato.

Det omfatter blandt andet en kampbataljon på op mod 1000 soldater, som har til huse på netop Antvorskov Kaserne.