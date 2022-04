DF og EL kritiserer åbning for brevstemmer: Forslag ikke vedtaget

Fra onsdag er det muligt at brevstemme til folkeafstemningen om afskaffelse af det danske EU-forsvarsforbehold. Men det endelige forslag er ikke vedtaget i Folketinget nu.

Gruppeformanden for Enhedslisten, Peder Hvelplund, beskriver det som en demokratisk uskik at åbne for at brevstemme, før lovforslaget er vedtaget. Det siger han til Politiken og uddyber over for Ritzau: