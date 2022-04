Minister: Uvist hvad EU forsvarssamarbejde vil koste

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) siger tirsdag under et samråd, at man ikke kan sige, hvad det vil koste Danmark at deltage i EU’s samarbejde om forsvar og sikkerhed.

Det svarer han Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, der spørger ind til, hvad udgifterne vil være, hvis forsvarsforbeholdet bliver ophævet og Danmark indtræder.