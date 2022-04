Udenrigsminister klar til folketingsvalg som kandidat i ny kreds

Kredsformand Manne Suadicani glæder sig over, at valget faldt på Jeppe Kofod.

- I Ringsted-Sorø glæder vi os enormt til samarbejdet med Jeppe Kofod. Vi er superglade for at få en af regeringens helt centrale ministre som folketingskandidat, og glæder os til et tæt samarbejde i fremtiden, udtaler hun.

Tidligere på måneden forlod Jeppe Kofod sin tidligere kreds Kongens Enghave-Vesterbro i København.

Det betød ligeledes et farvel til Københavns Storkreds. Her stiller de to ministerkolleger Peter Hummelgaard (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S) op samt Ida Auken (S), der tidligere er blevet valgt til Folketinget for SF og De Radikale.