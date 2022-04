Banker vil tilbyde gebyrfri lån til at udskifte olie- og gasfyr

Når mange husstande skal skifte til fjernvarme eller varmepumpe, håber regeringen, at realkreditinstitutter og pengeinstitutter vil hjælpe med gebyrfri lån til familier, der har brug for det.

Og det ser bankernes interesseorganisation Finans Danmark positivt på, siger formand Carsten Egeriis til TV 2.

- Vi er parate til at hjælpe vores kunder med det kæmpe behov, der er her. Det vil vi gøre ved at tilbyde billige finansieringslån uden gebyrer.