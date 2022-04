Kommunernes Landsforening: Enkle krav kan sikre hurtig omstilling

Det skal kommunerne være med til at sørge for. Og det vil de gerne, lyder det fra formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, i en pressemeddelelse.

Men man skal prøve at sørge for, at lovgivning, statslige krav og økonomi ikke forsinker processen.

- For eksempel ser vi meget gerne, at man indfører et automatisk ”ja tak” til tilslutning til fjernvarme og også forenkler kravene til de forudgående beregninger af, om fjernvarmeudrulningen er samfundsøkonomisk rentabel, siger hun.

KL deler fuldt ud regeringens ambitionen om at få udfaset russisk gas. Men det koster ekstra ressourcer og er en meget stor planlægningsopgave, lyder det.