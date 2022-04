Professor: Borgerinddragelse kan fjerne vindmøllemodstand

- Så kan vi dokumentere, at den hårde modstand forsvinder, siger Kristian Borch.

Borgerne kan med professionel rådgivning bestemme sig for, om de vil starte et energifællesskab, hvor de selv står for opførslen af møllerne, eller om en stor energiproducent skal stå for opførslen.

Begge dele kan ifølge Kristian Borch give mening. Det kommer an på de lokale ressourcer, og hvad borgerne vil.

Han mener, at de giver mening at komme overskuddet fra vindmøller og solceller i almennyttige fonde.

Det gør det mere synlig for borgerne, hvad pengene bliver brugt på. I stedet for, at de dækker et økonomisk hul i de kommunale budgetter.

Ifølge professoren kan regeringen sagtens ændre ”bør” til ”skal” over for kommunerne, når det kommer til, hvor meget grøn strøm de skal producere.