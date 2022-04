Skaarup om DF-uro: Det er desværre gået ud over medarbejdere

Arbejdstilsynet har talt med flere medarbejdere i partiet.

Tilsynet kan enten vælge at føre en sag, lægge sagen ned eller at gå i dialog med arbejdsgiveren. Peter Skaarup siger, at DF har meddelt tilsynet, at partiet ønsker at gå i dialog.

Ifølge gruppeformanden har arbejdsmiljøet i sekretariatet tidligere været ”kendt som åbent, hyggeligt og tillidsfuldt”.

- Sådan skal det selvfølgelig også være igen. Derfor tager vi imod tilbuddet fra Arbejdstilsynet om at gøre en ekstra indsats for at forberede arbejdsmiljøet, så vi sikrer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde, siger Skaarup.

SPØRGSMÅL: Har du selv været vidne til noget af det, som beskrives i rapporten?