- Nogle oplever, at det vil være svært at sige fra, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, særligt hvis handlingerne kommer fra nogle med en højere status i partiet.

Det fremgår af rapporten, at Arbejdstilsynet har talt med flere medarbejdere, som har fortalt om hverdagen i partiet.

I slutningen af januar vandt Morten Messerschmidt (DF) et kampvalg om at blive partiets nye formand, efter at tidligere formand Kristian Thulesen Dahl trak sig fra posten.

Efterfølgende har seks partimedlemmer meldt sig ud af partiet i protest mod Morten Messerschmidts ledelsesstil og et dårligt arbejdsmiljø.