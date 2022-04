Jakob Ellemann-Jensen: Vindmøller hører til på vandet

Men andre dele bekymrer politisk ordfører Mai Villadsen. Hun vil have regeringen til at ”sætte speederen mere i bund”, for 2030 er ”alt for sent”.

- Jeg er også ærlig talt lidt bekymret for, at regeringen ønsker at udvinde endnu mere fossil gas, når vi står i en så alvorlig klimakrise.

Hun henviser til regeringens ønske om at undersøge muligheden for at udvinde mere gas midlertidigt i Nordsøen. Det skal ske for at afhjælpe Europas afhængighed af russisk gas.

- Det er helt vildt vigtigt, at vi bliver uafhængige af Putins gas. Men jeg er bekymret for, at det bliver et skalkeskjul for, at man skruer op for de sorte investeringer. Jeg har ikke set noget regnestykke, der peger på, at det nødvendigvis er den kloge løsning og slet ikke i Danmark, siger Mai Villadsen.