Liberal Alliance vil reducere C02-udledning med 100 procent

Og så skal der nedsættes en ”Niels Bohr-kommission”, som skal undersøge mulighederne for kernekraft i Danmark.

Vanopslagh mener, at Danmark kan ”blive førende i kernekraft og få et eksporteventyr på lige fod med vindmøller”. Derfor er han heller ikke afvisende over for at få et kernekraftværk i Danmark, men det bør undersøges i en kommission.