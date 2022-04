Tesfaye roser britisk Rwanda-plan: Et godt skridt på vejen

- Siden 2014 er mere end 22.000 mennesker omkommet på vej over Middelhavet mod Europa. Og omkring halvdelen af dem, der når frem, har i sidste ende ikke behov for beskyttelse, siger Mattias Tesfaye.

- Den danske regering mener, at der er brug for et retfærdigt og humant asylsystem, der gør op med menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel. For at komme i helt i mål med det, er der først og fremmest brug for fælles løsninger i EU, lyder det videre.

Det var allerede i 2018, at statsminister Mette Frederiksen (S) for første gang introducerede ideen om at lave modtagelejre uden for Europa, hvor asylansøgere kan være, mens deres sag bliver behandlet.

Efter at hun blev statsminister, var der i en periode ikke meget nyt om planerne, inden det pludselig kom frem, at flere ministre havde været i Rwanda.

Her blev der dog ikke talt om et muligt modtagecenter, men blot om, at besøget handlede om at ”styrke det gode bilaterale forhold”.

FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, kritiserer torsdag Storbritanniens plan om at sende flygtninge til Rwanda.

- Mennesker, der flygter fra krig, konflikter og forfølgelse fortjener medfølelse og empati. De skal ikke handles som en vare og forflyttes udlands til sagsbehandling, siger Gillian Triggs, UNHCR’s assisterende højkommissær, ifølge AFP.