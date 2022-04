FE: Der er ikke en aktuel militær trussel mod Danmark

Det har Danmark også taget højde for. Blandt andet letter der hver morgen to F-16-fly fra Skrydstrup med kurs mod Rønne på Bornholm. Her tilbringer flyene det meste af dagen, inden de om aftenen vender hjem.

Opgaven er at være på vagt over for russerne, som sagtens kan finde på eksempelvis at have deres egne fly tæt på Bornholm.

Regeringen meddelte tidligere på året, at den vil forhandle om en sikkerhedspolitisk aftale med USA, som blandt andet kan betyde, at der kan komme amerikanske soldater til Danmark.

I februar sagde Ruslands ambassadør i Danmark, at Rusland og Danmark har en klar aftale om, at der ikke må være amerikanske styrker på klippeøen.