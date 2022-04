Enhedslisten: Urimelige anklager om Putin-vægelsind

Flere gange siden Ruslands invasion af Ukraine er Enhedslisten blevet beskyldt for som minimum at være mindre kritisk over for Rusland og præsident Vladimir Putin end resten af Folketinget.

Det skete senest fredag. Her sagde EU-ordfører Søren Søndergaard i Folketingssalen, at han ikke anså Rusland for at være en ”generel trussel” mod Europa.