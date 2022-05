Et knus til de gamle og et godt glas rødvin til maden.

Det var hverdag på plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, og plejehjemmets tidligere leder Thyra Frank blev så landskendt og berømmet for sin medmenneskelige omsorg på det praktiske plan, at det førte til et sæde i Folketinget for Liberal Alliance i 2011.

Ved valget i 2015 opnåede hun ikke genvalg, men fik i stedet i 2016, da LA blev en del af Lars Løkke Rasmussens (V) regering, posten som ældreminister.