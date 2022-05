Landmandssøn valgte karriere langt fra marken

Meningen var, at tidligere minister og mangeårig konservativ politiker Knud Erik Kirkegaard skulle være landmand ligesom som sin far. Men interessen lå langt væk fra den jyske muld.

»Min far sagde ”vi må finde en nødløsning, for landmand det bliver du aldrig”,« siger Knud Erik Kirkegaard og griner.

Interessen for politik blev vakt tidligt. Men det var, da han som 14-årig i 1956 sad ved radioen i familiens hjem og hørte, at de russiske kampvogne rullede ind i Budapest, at politik for alvor fik sat en krog i ham.