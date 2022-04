Amerikansk kongresmedlem i Danmark: Putin vil tabe krigen

Krigen begyndte 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine.

- Den frie verden vil vinde, siger Hoyer, der tilføjer, at Rusland med præsident Vladimir Putin i spidsen vil lide et nederlag i sidste ende.

Den danske regering meddelte tidligere på året, at den vil forhandle om en sikkerhedspolitisk aftale med USA, som blandt andet kan betyde, at der kan komme amerikanske soldater til Danmark.

Forud for topmøderne i Nato og EU i slutningen af marts sendte USA’s præsident, Joe Biden, rosende ord til statsminister Mette Frederiksen (S) for Folketingets beslutning om at investere mere i Forsvaret. Det viser et brev, der blev sendt 21. marts.

- Jeg vil gerne overbringe min personlige tak for Danmarks støtte til Ukraine og i særdeleshed for din personlige indsats for at styrke Nato som modsvar på den russiske aggression, skrev Joe Biden i brevet.